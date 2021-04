Aktualisiert am

Hier geht es zu Impfzentrum: Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern Bild: dpa

Knapp zwei Millionen Impfungen in drei Tagen +++ Curevac rechnet mit früherer EU-Zulassung +++ Jeder Fünfte in den Vereinigten Staaten ist voll geimpft +++ EU will bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff ordern +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.