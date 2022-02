Beschränkungen in den Niederlanden sollen fallen +++ Intensivmediziner Karagiannidis glaubt an „Super-Sommer“ +++ Krankenhausgesellschaft veröffentlicht eigene Statistik +++ FDP: Am 20.3. zurück zur Normalität +++ Sechs Prozent der Schüler infiziert oder in Quarantäne +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.