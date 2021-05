Italien will am Samstag Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Europa aufheben

Corona-Liveblog : Italien will am Samstag Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Europa aufheben

Gondeln auf dem Canale Grande in Venedig. (Foto: dpa) Bild: dpa

Erleichterungen für Genesene treten am Sonntag in Kraft +++ Schleswig-Holsteins zufrieden mit Modell-Versuch +++ Polizei warnt nach Öffnungen vor Täuschungsversuchen +++ Ethikrat sieht jüngere Generation „doppelt im Nachteil“.+++ Indische Virus-Variante in Südafrika gefunden +++ Mehr Fälle von häuslicher Gewalt in Pandemie +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.