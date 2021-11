Aktualisiert am

Flughafen Heathrow: Aufgrund einer neuen Virusvariante schränkt die britische Regierung die Einreisebestimmungen ein. Bild: Reuters

Verstärkte Einreisebestimmungen in Israel und im Vereinigten Königreich +++ RKI: An Schulen wieder vermehrt Corona-Ausbrüche +++ EU-Kommission: Wer 2022 reisen will, muss sich boostern lassen +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.