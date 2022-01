Corona-Liveblog : Intensivmediziner warnen vor steigenden Patientenzahlen

Aktualisiert am

Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) Bild: dpa

Dürr: Öffnungsperspektive bereits jetzt diskutieren +++ RKI: Massiver Anstieg des Infektionsdrucks in der Bevölkerung +++ Über 50-Jährige: Auffrischungsimpfung erhöht Schutz vor Tod erheblich +++ Fälle an Schulen innerhalb einer Woche deutlich gestiegen +++ Italien will Einreiseregelung ab Februar lockern +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.