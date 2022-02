Aktualisiert am

Impfstoff von Novavax soll Freitag an die Länder gehen

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland rückt der Start mit dem Präparat des Herstellers Novavax näher. Bild: dpa

Die ersten Novavax-Lieferungen sollten am Donnerstag beim Bund ankommen +++ In Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Betreiber von 14 Testzentren +++ Infizierte müssen sich in England nicht mehr isolieren +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.