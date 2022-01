Corona-Liveblog : Dahmen: Impfpflicht sollte spätestens im August in Kraft treten

Janosch Dahmen, Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei der Sitzung des Bundestags. Bild: dpa

Bundesregierung kündigt neue Impfkampagne in mehreren Sprachen an+++ Pläne für Impfpflicht ab 18 nehmen Konturen an +++ Virologin Brinkmann für Impfpflicht für Menschen ab 50 +++ Britische Forscher entdecken Untervariante von Omikron +++ Expertenrat warnt vor Gefährdung des Gesundheitssystems +++ Mehr als eine halbe Million Impfungen am Freitag +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.