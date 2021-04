Aktualisiert am

Heil will Testpflicht in Unternehmen schon nächste Woche einführen

Corona-Liveblog : Heil will Testpflicht in Unternehmen schon nächste Woche einführen

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will über eine Verschärfung der Arbeitsschutzverordnung eine Testpflicht in Unternehmen durchsetzen. Bild: Reuters

Der Arbeitsminister plant mindestens einen Test pro Woche für Angestellte +++ Pfefferspray und Festnahmen bei Corona-Demo in Wien +++ Knapp zwei Millionen Impfungen in drei Tagen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.