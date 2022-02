Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, am 7. Februar in Paris Bild: Reuters

Söder zu Corona-Lockerungen: „Team Vorsicht ja, aber nicht Team Stur“ +++ Biontech/Pfizer Zulassung für Kleinkinder in den USA verzögert sich +++ Frankreich und Österreich lockern Pandemie-Beschränkungen +++ Bayern fühlt sich durch Impfpflicht-Entscheidung bestätigt +++ Union will Impfpflicht in drei Stufen +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.