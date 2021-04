Corona-Liveblog : Gesundheitsministerium beschafft weiteres noch nicht zugelassenes Medikament

Aktualisiert am

Ein Mitglied des medizinischen Personals kümmert sich um einen Patienten mit dem Covid-19-Virus auf der Intensivstation eines öffentlichen Krankenhauses. Bild: dpa

Apotheken sehen Lieferengpässe für Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Schmerzmittel +++ Familienunternehmer wollen Testannahmepflicht für Angestellte +++ Italien verimpft Vakzine von J&J und Astra-Zeneca +++ Gratis-Joints für Geimpfte in New York +++ Lockerungen in Dänemark +++ Mediziner warnen vor „Alarmismus“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.