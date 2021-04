Corona-Liveblog : Inzidenz über 100: Ampel im Saarland-Modell springt auf „gelb“

Seit dem 6. April sind Freizeitaktivitäten wie Gastronomie, Fitnessstudios und Theater wieder geöffnet – unter Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Tests. Nun steigt die Inzidenz an, die Ampel springt um. Bild: dpa

Außengastronomie in Schleswig-Holstein öffnet am Montag +++ Mehr als 4,6 Millionen Impfungen in Amerika an einem Tag +++ Zahl der Intensivpatienten steigt weiter +++ Laschet für baldige Aufhebung der Impfreihenfolge +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.