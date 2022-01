Aktualisiert am

Fälle an Schulen innerhalb einer Woche deutlich gestiegen

Corona-Liveblog : Fälle an Schulen innerhalb einer Woche deutlich gestiegen

Leerer Klassenraum: Wegen eines verstärkten Corona-Ausbruchs in Schulen kommt das immer häufiger vor. Bild: dpa

Italien will Einreiseregelung ab Februar lockern +++ Studie: Corona-Sterblichkeit in populistisch regierten Ländern höher +++ Englischer Pflegeverband: Corona-Ausbrüche in der Hälfte aller Heime +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.