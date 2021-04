Machtkampf in der Union : CSU-Präsidium berät am Mittag über ungelöste K-Frage

Stundenlang haben sich der CDU-Chef und der CSU-Vorsitzende am Sonntagabend in Berlin besprochen – zunächst ohne Ergebnis. Offenbar hält Markus Söder weiter an seiner Bewerbung um die Kanzlerkandidatur fest.