Liveblog zu den Landtagswahlen : „Wir sind die Herausforderer“

Habeck: Gehen als „Underdog“ in Bundestagswahl +++ Söder: Corona-Politik mitverantwortlich für Wahlpleiten +++ Grüne gewinnen in Baden-Württemberg, SPD in Rheinland-Pfalz +++ Alle Entwicklungen nach den Landtagswahlen im Liveblog.