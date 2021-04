Aktualisiert am

Das Oktoberfest im Jahr 2016. Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr wird auch 2021 eine Absage imme wahrscheinlicher. Bild: dpa

Dreiwöchiger Lockdown in Türkei gestartet – Ausnahmen für Touristen +++ Russland will Brasilien wegen Verleumdung von Sputnik V verklagen +++ Frankreich will Ausgangssperre bis Ende Juni endgültig aufheben +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.