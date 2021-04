In Schwerin werden Corona-Schnelltests abgenommen. Bild: Jens Büttner/dpa

Ampel im Saarland-Modell springt auf „gelb“ +++ Außengastronomie in Schleswig-Holstein öffnet am Montag +++ Mehr als 4,6 Millionen Impfungen in Amerika an einem Tag +++ Zahl der Intensivpatienten steigt weiter +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.