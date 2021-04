Corona in Deutschland : Knapp 26.000 Neuinfektionen – Inzidenz stagniert

Das RKI meldet binnen 24 Stunden 25.831 Neuinfektionen. Das sind in etwa so viele Fälle wie vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter bei 160,1. Seit dem Vortag sind 247 Menschen an Covid-19 gestorben.