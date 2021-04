Union ohne Kanzlerkandidat : Treffen von Söder und Laschet endet offiziell ohne Ergebnis

Stundenlang haben sich der CDU-Chef und der CSU-Vorsitzende am Sonntagabend in Berlin besprochen. Eine Lösung der K-Frage in der Union gibt es aber nicht. Auch das weitere Vorgehen bleibt offen.