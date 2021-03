Aktualisiert am

Lothar Wieler, Präsident Robert Koch-Institut (RKI), spricht auf einer Pressekonferenz. Bild: dpa

Maas befürwortet Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer +++ Familienminister in NRW will Duisburger Kita-Schließungen nicht zulassen +++ Johnson will sich „definitiv“ mit Astra-Zeneca-Vakzin impfen lassen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.