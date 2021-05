Aktualisiert am

Ein Arzt impft einen Patienten in einem Berliner Impfzentrum mit dem BioNTech/Pfizer-Vakzin. Bild: dpa

WHO: Afrika braucht in kommenden sechs Wochen 20 Millionen Dosen Astrazeneca +++ Über 41.000 Neuinfektionen in Argentinien +++ Weltweit 3,65 Millionen Tote +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.