Corona-Liveblog : Brasilien verzeichnet 68.000 Tote seit Anfang April

Rio De Janeiro: Freiwillige sprühen im Slum Santa Marta Desinfektionsmittel, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Bild: dpa

Auch in Ecuador sind Infektionen auf Höchststand +++ Großbritannien will 40 Millionen Biontech-Impfdosen zusätzlich kaufen +++ Friedliche Corona-Proteste in Frankfurt, Hannover, Berlin +++ Bildungsgewerkschaft GEW fordert vorgezogene Impfung für alle Lehrer +++ WHO: Wegen Pandemie 100.000 zusätzliche Malaria Tote in 2020 +++ Polizei: Flächendeckende Kontrolle der Ausgangssperre unrealistisch +++ Dutzende Patienten in Frankreich versehentlich mit Kochsalzlösung geimpft +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.