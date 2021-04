Aktualisiert am

Impfstoff des Herstellers Pfizer-Biontech im Kühlschrank eines Impfzentrums. Bild: dpa

Biontech untersucht Fälle von Herzmuskelentzündungen +++ Impfungen verringern laut Studie Ansteckungsgefahr in Haushalten deutlich +++ Köln will in Stadtteilen mit hoher Inzidenz mehr impfen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.