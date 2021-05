Aktualisiert am

Hanau: Ein Betriebsarzt der Firma Heraeus impft einen Angestellten des Unternehmens gegen Corona. Bild: dpa

1000 Impfdosen für Pilotprojekt in Kölner Brennpunkt-Vierteln +++ In britischen Pubs wird nach Öffnung das Bier knapp +++ Tausende feiern bei erster legaler Clubnacht in Liverpool +++ Russland hilft Indien mit Sputnik V-Impfstoff +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.