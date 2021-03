Ein Polizist kontrolliert die Ausfahrtsbeschränkung für die Gemeinde Bad Hofgastein - auch für die Stadt Wiener Neustadt gelten nun Beschränkungen Bild: dpa

Söder will mehr Impfungen für junge Leute +++ Fünf Millionen Erstimpfungen in Israel +++ Günther rechnet mit Tourismus in Schleswig-Holstein an Ostern +++ Alle Entwicklungen im Lveblog.