Live-Diskussion : Was ist Ihnen bei der Kommunalwahl in Hessen wichtig?

Am Sonntag ist Kommunalwahl. Haben Sie schon per Brief gewählt oder werden Sie mit dem Riesen-Stimmzettel in der Wahlkabine kämpfen? Welche Themen sind für Ihre Stimmabgabe wichtig? Diskutieren Sie mit anderen Leserinnen und Lesern.