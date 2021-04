Wiesn in der Wüste? : Oktoberfest soll 2021 in Dubai stattfinden

Während das Oktoberfest in München pandemiebedingt abermals vor dem Aus steht, will Dubai es in die Wüste holen: Ein halbes Jahr lang soll dort währen der Expo-Weltausstellung das „größte Volksfest der Welt“ gefeiert werden.