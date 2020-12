Aktualisiert am

Ungarische Soldaten tragen Kartons der ersten Lieferung der Impfdosen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus in das Southern Pest Zentral-Krankenhaus. Bild: dpa

Erste Impfdosen erreichen Europa +++ Spahn informiert über Impfstart am Sonntag +++ Corona-Mutation in Frankreich nachgewiesen +++ 14.455 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.