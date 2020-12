Aktualisiert am

Vor der Geburtskirche in Betlehem: Straßen und Plätze werden am 24. Dezember 2020 desinfiziert. Bild: AFP

In Betlehem werden Straßen und Plätze desinfiziert +++ Pfizer und Biontech beginnen mit Auslieferung des Impfstoffs in EU-Länder +++ Virologen fordern bessere Überwachung von Mutationen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.