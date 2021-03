Aktualisiert am

Ein Covid-19 Patient liegt in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer in einer Klinik im bayerischen Gauting und wird beatmet. Bild: Sven Hoppe/dpa

Südafrika verkauft sein Astra-Zeneca an Nachbarländer +++ 90 Coronafälle in Baptistengemeinde – 1100 Menschen in Quarantäne +++ Hessens Innenminister: Kassel wird gründlich aufgearbeitet +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.