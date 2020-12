Aktualisiert am

Pfizer und Biontech beginnen mit Auslieferung des Impfstoffs in EU-Länder

Hier startet die Reise: das Pfizer-Produktionswerk im belgischen Puurs Bild: dpa

Virologen fordern bessere Überwachung von Mutationen in Deutschland +++ Weitere Virus-Mutation in Großbritannien entdeckt +++ Hunderte Fahrer aus Deutschland stecken im Lkw-Stau in England fest +++ Ärzteverband fordert Verbot von Weihnachtsgottesdiensten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.