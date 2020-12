Aktualisiert am

33 Fälle von englischer Coronavirus-Variante in Dänemark

Corona-Liveblog : 33 Fälle von englischer Coronavirus-Variante in Dänemark

Reisende aus Dänemark werden am 22. Dezember von schwedischen Polizisten mit Atemschutzmasken an der Grenzkontrollstelle am Bahnhof Hyllie empfangen. Schweden hatte die Einreise aus Großbritannien und dem Nachbarland Dänemark gestoppt. Für Dänemark gibt es aber mittlerweile Ausnahmen. Bild: dpa

In Betlehem werden Straßen und Plätze desinfiziert +++ Pfizer und Biontech beginnen mit Auslieferung des Impfstoffs in EU-Länder +++ Virologen fordern bessere Überwachung von Mutationen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.