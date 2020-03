Fehlende Gesundheitskompetenz : Was hilft, die Krise zu verstehen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dabei geht es gar nicht darum, den Empfängern von Gesundheitsinformationen, also dem durchschnittlichen Deutschen, oder den Sendern der Informationen, also den Ärzten und Wissenschaftlern, eine Schuld zuzuweisen. Die digitale Welt verlangt nun mal, dass Informationen schnell verbreitet werden. Das zwingt dazu, Dinge zu vereinfachen und Annahmen zu verbreiten. In der aktuellen Krise lässt sich das ganz wunderbar am Beispiel des Vergleichs des neuen Virus mit der Grippe aufzeigen. In den Köpfen hat sich festgesetzt, was Experten immer wieder gesagt haben: Covid-19 sei nicht schlimmer als eine Grippe, häufig verlaufe die Infektion sogar deutlich milder. Und vor der Grippe, das zeigt die Impfmüdigkeit in jedem Herbst, haben die meisten Deutschen (zu Unrecht) schon lange keine Bange mehr. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in dieser Woche gesagt, dass er sich von dem Vergleich mit der Grippe distanziere. Das sei eine anfängliche Annahme gewesen, die sich im Moment so nicht halten lasse. Sars-CoV-2 sei bedrohlicher. Und auch der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, rudert beim Grippevergleich zurück.

Tatsächlich wird sich erst am Ende der Krise zeigen, was nun wirklich der Realität entspricht. Vermutlich werden sehr viele mit leichten bis grippeartigen Symptomen davongekommen sein. Aber an dem Punkt, an dem es darum ging, was das neuartige Coronavirus für einzelne Menschen an Gefahren mit sich bringt, sind wir ohnehin schon lange vorbeigezogen. Mittlerweile geht es um etwas ganz anderes: Es geht nicht mehr um individuellen Gesundheitsschutz, sondern darum, unser Gesundheitssystem nicht zum totalen Absturz zu bringen. Und da steht so viel fest: Grippeviren und das neuartige Coronavirus sind in diesem Punkt in ihren Auswirkungen nicht zu vergleichen: Gegen Sars-CoV-2 gibt es keine Impfung, keine Immunität und keine etablierte Therapie. Deshalb braucht es hier jetzt klare, einheitliche Informationen und eine gewisse Gesundheitskompetenz, um verantwortlich zu handeln. Ebenso wie von den Politikern nun verlangt wird, klare Ansagen zu machen, wie auch immer man diese finden mag, sollten sich auch die Wissenschaftler jetzt erst einmal darauf konzentrieren, nur das zu kommunizieren, was in diesen Tagen wirklich von Relevanz ist: Soziale Distanz hilft, die Ausbreitung zu verlangsamen; Schwache müssen geschützt werden, um die Gesundheitsversorgung vor dem Kollaps zu bewahren.

Viele der anderen Erkenntnisse, die wir zu Covid-19 und Sars-CoV-2 haben, sind nicht falsch, aber häufig erst rudimentär, es sind Spekulationen, die auf wenigen Daten beruhen oder auf errechneten Modellen. Das ist wissenschaftlich gesehen hochspannend. Jeder Forschungsschritt ist wichtig, kann vielleicht entscheidend sein. Aber nicht jedem muss jede Erkenntnis oder wissenschaftliche Vermutung sofort mitgeteilt werden. Das vergrößert die Unsicherheit.

Die Daten, die die Menschen am meisten bewegen, nämlich wie viele von ihnen schwer erkranken oder sogar am Virus sterben, wird man erst rückblickend festlegen können. Dass genau diese Zahlen dann möglichst niedrig sind, dazu kann jeder jetzt etwas beitragen. Nur wenn die Weitergabe von Gesundheitsinformationen an die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung angepasst ist, kann schnelle und transparente Aufklärung ihre Wirkung zeigen.