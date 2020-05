© dpa

Dass die Erde so flach wie eine Pizza ist, glaubt Til Schweiger hoffentlich nicht. Im März sagte er allerdings, dass er „Team Xavier“ sei – und Xavier Naidoo soll auf Telegram die Theorie verbreiten, dass die Erde eine Scheibe ist. Ansonsten verbreitet Naidoo dort aktuell vor allem Verschwörungstheorien über die Corona-Krise – und für solche scheint auch Schweiger empfänglich zu sein. Zumindest empfahl er seinen fast 400.000 Instagram-Followern im April Youtube-Videos von Bodo Schiffmann mit den Worten: „Sehr informativ“. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Schiffmann hat die Partei „Widerstand2020“ mitgegründet, die in Berlin regelmäßig gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Corona ist laut Schiffmann gefährlich, die Grippe aber auch. Kürzlich gab er Ken Jebsen ein Interview, einem bei Verschwörungstheoretikern beliebten ehemaligen Radiomoderator. Darin verglich Schiffmann die aktuellen Maßnahmen der Regierung mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Anfang April hatte Schiffmann auf Youtube eine Bastelanleitung für eine „Querdenkerbommel“ veröffentlicht: Der Ball aus Aluminiumfolie, der an einem Band baumelt, soll ein Erkennungszeichen für „Querdenker“ sein. Damit wurde Til Schweiger immerhin noch nicht gesehen.