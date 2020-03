Lagerkoller während Isolation : Wenn die Decke auf den Kopf fällt

Die beste Ehefrau unter der Sonne hat mitgedacht. Am letzten Tag, an dem das Spielzeuggeschäft noch geöffnet war, hat sie einen Lernstift gekauft. So ein batteriebetriebenes Teil, mit dem die Dreijährige in speziell codierten Büchern über die Seiten fahren und allerhand entdecken kann: Geräusche, Geschichten, Rätsel und Mitmachspiele. Das Problem: Der einjährige Bruder findet das Gerät auch ziemlich spannend. Es hat viel Geschrei gegeben, jetzt ist das Ding konfisziert und kommt nur noch zum Einsatz, wenn der Kleine seinen Mittagsschlaf hält und die Große das Spielzeug für sich hat.

Viele Familien stehen derzeit vor dem gleichen Problem: Wie lässt sich der Nachwuchs bei Laune halten, wenn Spielplätze geschlossen und Verabredungen mit Gleichaltrigen fahrlässig sind? Immerhin zeigt der eigene Bekanntenkreis: Die Familien schränken die Kontakte ein, damit die Ansteckungskette zuverlässig unterbrochen wird. In die Whatsapp-Gruppe der Kita hat eine Mutter eine Liste gestellt, die witzig gemeint ist. „Empfohlener Notvorrat nach Schul- und Kitaschließung: vier Packungen Ohropax, 3000 Bügelperlen, Schnapspralinen für die Nachbarn, Schnapspralinen für Mama, 2000-Teile-Puzzle und den Ratgeber ,An Familienkrisen wachsen‘.“