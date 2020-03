Corona-Krise : Kann ich meinen Eltern das Einkaufen verbieten?

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass viele Kinder sich Sorgen um ihre Eltern und Großeltern machen. Selbst in den Familien, in denen die älteren Generationen eigentlich noch fit sind und in denen man bis vor einigen Wochen nicht gedacht hätte, dass man sich nun solche Gedanken um deren Wohlbefinden macht, herrschen viele Fragen vor. Unter anderem: Was ist nun zu tun und wie gehen wir als Familie mit dieser Situation um? Wir haben mit einer Sozialpsychologin darüber gesprochen.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Frau Professorin Kals, plötzlich machen sich sehr viele Menschen Gedanken um ihre älteren Eltern, selbst wenn diese eigentlich gesund sind, wie geht man mit dieser Angst um?