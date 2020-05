Corona-Krise in Portugal : Das Leben kehrt zurück

Portugal hat die Corona-Krise bisher besser bewältigt als viele andere Staaten. Von nächster Woche an kehrt auch langsam wieder Leben an die Strände zurück. Surfer dürfen wieder ins Wasser.

Am Wochenende machte die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido Fátima-Pilgern ein wenig Hoffnung. Am 13. Mai begeht das portugiesische Heiligtum den Gedenktag der ersten Marienerscheinung. Wegen der Corona-Pandemie sollte er bisher ohne Gläubige stattfinden. Sie sehe aber doch noch eine „Möglichkeit“ für Feierlichkeiten, wenn die Organisatoren die entsprechenden Hygienevorschriften einhielten, sagte die Ministerin nun dem Fernsehsender RPT.

Bis zum Wochenende durften die Portugiesen ihren Landkreis zwar noch nicht verlassen, doch von diesem Montag an lockert Portugal die ersten strengen Einschränkungen, mit denen das Land erfolgreicher als andere Staaten gegen die Ausbreitung des Coronavirus angekämpft hatte. Am Sonntag wurde schon der bisherige Ausnahmezustand zum „öffentlichen Notstand“ zurückgestuft. Die Bevölkerung ist aber weiterhin aufgerufen, ihrer „Bürgerpflicht“ nachzukommen und Mobilität und soziale Kontakte auf ein nötiges Minimum zu beschränken.

Der Freiraum wird für die zehn Millionen Portugiesen nun in drei Phasen bis Anfang Juni immer größer. Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Dazu gehören auch Buch-, Friseur- und Schuhläden sowie Autohäuser. Treffen von bis zu zehn Menschen sind wieder erlaubt, Sport im Freien ebenfalls. „Das bedeutet aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist, dass es keine Risiken mehr gibt und wir zu jener Normalität zurückkehren werden, die es vor der Krise gab“, mahnte der sozialistische Ministerpräsident António Costa. Portugal will nicht die Erfolge gefährden, die es durch eine schnelle und effiziente Reaktion auf das Virus erzielt hat, bei der Regierung und Opposition von Anfang an einem Strang zogen.

Worauf man in Lissabon stolz ist

Der Vergleich mit Spanien zeigt, worauf man in Lissabon stolz ist. In der portugiesischen Alentejo-Region mit knapp 760.000 Einwohnern starb bis heute nur ein 87 Jahre alter Mann an Folgen des Coronavirus. In der benachbarten spanischen Extremadura wurden unter gut einer Million Einwohnern fast 500 Corona-Tote registriert. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität verzeichnet Portugal 9,64 Tote pro 100.000 Einwohner, Spanien fast 52. In Portugal wurden bisher ähnlich viele Infektionen (25190) nachgewiesen, wie in Spanien Corona-Tote zu beklagen waren. In Portugal waren es bis Sonntag 1023 Todesfälle.

Dabei waren die Ausgangsvoraussetzungen nicht einfach. Der Anteil der mehr als 80 Jahre alten Portugiesen ist ähnlich hoch wie in Italien; das Gesundheitssystem war schon vor Corona überfordert und leidet noch an den Folgen der Kürzungen während der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt. Nur 4,2 Intensivbetten stehen pro 100.000 Bürger zur Verfügung. Die portugiesische Regierung verlor deshalb im März keine Zeit: Man schloss die Schulen, als nur 245 Infektionen nachgewiesen waren, der Ausnahmezustand wurde bei 448 Fällen erklärt; in Italien geschah das erst bei 9000. Gleichzeitig zeigten sich die Portugiesen diszipliniert und einsichtig.

Von nächster Woche an kehrt auch langsam wieder Leben an die Strände zurück. Surfer dürfen wieder ins Wasser. Badende müssen sich noch auf Zugangsbeschränkungen zu den Stränden einstellen. Bis auch ausländische Urlauber zurückkehren, wird es noch dauern. Portugal würde gerne mit den niedrigen Infektionsraten ihr Vertrauen zurückgewinnen – die Wirtschaft ist von ihnen abhängig: Mehr als 27 Millionen Ausländer besuchten das Land im vergangenen Jahr.