Katholische Kirche : Gottesdienste dürfen im Internet übertragen werden

Monate statt Wochen : Weitere Einschränkung des öffentlichen Lebens

In gebührendem Abstand zu Mitarbeitern und Journalisten hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens eine Absage erteilt. Es werde eher viele Monate so gehen als viele Wochen, sagte Spahn am Donnerstag.