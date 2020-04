Frankfurter Flughafen : Fraport legt wohl Terminal 2 vorläufig still

Nachdem die Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen durch die Coronavirus-Pandemie dramatisch zurückgegangen sind, plant der Flughafenbetreiber Fraport AG nach Informationen der F.A.Z., das gesamte Terminal 2 vorläufig zu schließen. Eine offizielle Bestätigung gab es am Mittwoch vom Flughafenbetreiber nicht. Allerdings sind bereits seit Tagen Teile der beiden Terminals im Norden des Flughafenareals aus dem laufenden Betrieb genommen worden.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Zuletzt hatte Fraport für die gesamte vergangene Woche noch knapp 119.000 Passagiere gemeldet, was ein Minus von 90 Prozent im Vergleich zur gleichen Woche im Vorjahr bedeutet. In normalen Zeiten werden an einem einzigen verkehrsreichen Tag etwa doppelt so viele Fluggäste abgefertigt. Ohne die Rückholflüge für gestrandete Urlauber wäre die Zahl noch niedriger.