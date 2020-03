Corona-Krise : Berlin macht dicht

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Samstagabend, die Maßnahmen würden „jeden von uns in unserem Alltag massiv beeinträchtigen“. Sie seien aber „dringend nötig“, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Müller rief die Bewohner der Hauptstadt auf, solidarisch miteinander zu sein und zu helfen, wo Hilfe benötigt werde.

Der Regierende Bürgermeister war zuvor massiv kritisiert worden, weil die Clubs der Hauptstadt erst in der kommenden Woche schließen sollten. Zuvor hatte sich Müller schon den Unmut der Bundesregierung zugezogen, weil er, anders als die anderen Bundesländer, zunächst keine Schließung der Berliner Schulen anordnete. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte mit Blick auf Berlin gesagt, Föderalismus bedeute, dass man seine Verantwortung „auch wahrnimmt“.

Die Schulen in Berlin schließen am Montag und Dienstag, am Montag zunächst die Berufsschulen, am Dienstag alle weiteren. Der zusätzliche Schultag am Montag soll genutzt werden, um die Schüler mit Material für Hausaufgaben auszustatten und, wenn vorhanden, Unterricht über digitale Plattformen zu vereinbaren. Abiturprüfungen und andere Abschlussprüfungen sollen aber stattfinden.

Alle Maßnahmen gelten zunächst bis 19. April, wenn die Osterferien enden. Busse und Bahnen fahren so lange wie möglich weiter. Zuvor hatte Müller angekündigt, dass der Öffentliche Nahverkehr erheblich reduziert würde. Der Verkehrssenat entschied aber, dass er bis auf weiteres wie gewohnt aufrecht erhalten bleibe, weil Krankenhäuser, Sicherheitsbehörden und auch Lebensmittelmärkte möglichst gut und schnell erreichbar sein müssten.

Mehr zum Thema 1/

Die Polizei verteilte am Samstagabend die Verordnung in der Innenstadt, bei ihren Kontrollen konzentrierte sie sich zunächst auf die Clubs der Stadt. Viele der bekannten Berliner Clubs machten schon am Freitag zu. Dort hatten sich besonders viele Personen angesteckt, so dass in Berlin die meisten Erkrankten mittleren Alters sind.

Nach letztem offiziellen Stand waren in Berlin 216 Infizierte registriert, davon befanden sich 13 zur Behandlung in Krankenhäusern, die anderen zuhause in Quarantäne. Rund zwanzig Personen waren über 60 Jahre alt.