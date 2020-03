Auswirkungen der Coronakrise : Nicht ohne unsere Messe!

In Italien sind wegen des Coronavirus auch Gottesdienste untersagt worden. Das Bistum Rom ordnete sogar die Schließung aller Kirchen an. Doch die Proteste waren zu stark.

Die Kirche San Luigi dei Francesi in Rom am Freitag mit einer Notiz über die Schließung. Bild: EPA

In Zeiten der Pandemie müssen sich die Italiener an vieles gewöhnen, was vor zwei Wochen noch undenkbar schien. Ein ganzes Land, ein ganzes Volk steht unter Hausarrest, der nur für lebensnotwendige Besorgungen kurzfristig verlassen werden darf. Dazu wird der katholischen Nation Italien auch noch der geistliche Trost nur noch auf virtuellem Wege zugestanden. Weil Gottesdienste seit Mittwoch verboten sind, greifen Geistliche auf die elektronische Form der Verkündigung zurück und streamen Gottesdienste und Gebete übers Internet.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Auch Papst Franziskus hatte das Angelus-Gebet am Sonntag nicht wie gewohnt am offenen Fenster des Apostolischen Palasts gesprochen, sondern in der dortigen Bibliothek, von wo aus die Bilder auf Großleinwände am Petersplatz übertragen worden waren. Dorthin waren aber nur wenige Gläubige gekommen. Seit Mitte der Woche ist der Petersplatz gesperrt.