Wegen Omikron : Karnevalssitzungen in NRW abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie soll auch in der laufenden Session 2021/2022 der Sitzungskarneval weitgehend ausfallen. Darauf haben sich die schwarz-gelbe Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Spitzen des organisierten Karnevals am Dienstag verständigt. Wüst sagte, das aktuelle Infektions­geschehen und die absehbar bald dominante Virusvariante Omikron seien zu große Unsicherheitsfaktoren. Der Karneval als Massenveranstaltung in engen Innenräumen sei nicht verantwortbar. Er sei dankbar, dass die Karnevalsfunktionäre deshalb zugesagt hätten, auf solche Veranstaltungen zu verzichten. Das hohe Risiko erforderte schon jetzt grundsätzliche Entscheidungen.

Über Umzüge und den Straßenkarneval an den „tollen Tagen“ zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag soll allerdings erst im neuen Jahr entschieden werden. „Wir müssen das Infektionsgeschehen beobachten“, sagte dazu der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn nach dem Gespräch in der Staatskanzlei. Frank Prömpeler, der nicht nur Präsident des Festausschusses Aachener Karneval, sondern auch Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval ist, äußerte die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch Karnevalszüge geben könnte. Dieses Signal sei „auch gut für die Menschen“. Wenn es die Infektionslage jedoch nicht zulasse, dann werde aber auch entsprechend entschieden.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval, das am Dienstag nicht am Austausch mit Ministerpräsident Wüst teilgenommen hatte, will am Mittwoch nun über das weitere Vorgehen beraten. Aber auch das Comitee sieht bei dem Thema nicht viel Spielraum. Die Düsseldorfer Karnevalisten hatten ihren Rosen­montagszug zum Unmut nicht nur der Kölner Jecken schon vor einiger Zeit kurzerhand in den Monat Mai verschoben. Christoph Kuckelkorn hatte schon klargestellt, dass das jedoch für Köln nicht in Frage kommt.