Was Johnsons Regierung von Deutschland lernen will

Kampf gegen Corona : Was Johnsons Regierung von Deutschland lernen will

Warum sind in Großbritannien viel mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in Deutschland? Das wollen britische Abgeordnete wissen. Die Erklärung, die Gesundheitsminister Hancock dafür bereithält, klingt kryptisch.

Von der ersten „Hybrid-Sitzung“ des britischen Unterhauses war die Rede, als die Abgeordneten nach langer Osterpause erstmals wieder Fragen an den Premierminister stellen durften. Die Hauptakteure waren körperlich anwesend: Außenminister Dominic Raab, der Boris Johnson seit dessen Covid-19-Erkrankung vertritt, und der neue Vorsitzende der Labour Party, Keir Starmer. Mit ihnen im Saal saßen der „Speaker“ und etwa zwanzig weitere Abgeordnete, die im gebotenen Abstand voneinander Platz genommen hatten. Die meisten Parlamentarier wurden an diesem Mittwoch aus ihren Privatwohnungen zugeschaltet. Sie waren auf großen Bildschirmen an der Saalwand zu sehen.

Es hallte ein bisschen mehr als sonst, aber daran lag es nicht, dass ein anderer Ton zu hören war. Pointierte Angriffe oder hämische Bemerkungen, mit denen in normalen Zeiten politische Punkte gesammelt werden, blieben aus. Starmer, der zum ersten Mal in seiner Rolle als Labour-Chef ans Rednerpult trat, versprach gleich zu Beginn eine „konstruktive Opposition“, weil er die Bemühungen der Regierung, die Corona-Krise zu bewältigen, im Grundsatz unterstütze. Gleichwohl legte er den Finger in die Wunden. Er fragte, warum weniger als 20.000 Menschen am Tag getestet würden, obwohl die Kapazität inzwischen bei 40.000 liege und der Bedarf bei Ärzten und Schwestern groß sei.

Mehr zum Thema 1/

Eine Kluft zwischen Versprechen und Wirklichkeit machte er auch bei der Ausstattung mit medizinischer Schutzkleidung aus. Raab versicherte, dass die Regierung ihr Ziel einhalten werde und Ende des Monats 100.000 Tests am Tag anbieten könne. Die Engpässe bei der Schutzkleidung stellte er als globales Phänomen dar. Er sprach von einer „gewaltigen internationalen Herausforderung“ und einem „Wettbewerbsumfeld“.

Zu einer peinlichen Affäre hat sich dabei die Haltung zur Ausrüstungsbeschaffung der EU entwickelt. Schon länger muss sich die Regierung fragen lassen, warum sie der europäischen Initiative nicht beigetreten ist. Mittlerweile ist unbestritten, dass London nicht nur das Recht dazu gehabt hätte, sondern sogar von Brüssel eingeladen worden war.

Nachdem Downing Street behauptet hatte, dass das Angebot in einer falschen Mailbox gelandet sei, sprach der höchste Beamte im Außenministerium, Simon McDonald, am Dienstag von einer „politischen Entscheidung“. Schließlich habe Großbritannien am 31. Januar die EU verlassen, sagte er in einem Fernsehinterview. Dies bestätigte jene, die von Anfang an einen trotzigen Akt der Selbstbeschädigung vermutet hatten.

Doch noch am selben Abend sah sich McDonald gezwungen, zurückzurudern. In einer Mitteilung entschuldigte sich der für seine Gewissenhaftigkeit und politische Sensibilität bekannte Diplomat, die Öffentlichkeit falsch informiert zu haben, und kehrte zur anfänglichen Erklärung zurück: Wegen eines „Kommunikationsproblems“ habe die Regierung „die Einladung nicht rechtzeitig erhalten“.

Staunen über Deutschland

Starmer hielt der Regierung am Mittwoch strukturelle Trägheit vor: „Sie waren langsam mit dem Lockdown, langsam bei den Tests und langsam bei der Schutzkleidung.“ Das wies Raab zurück und bekräftigte, dass sich die Regierung stets an den Rat der beiden von ihr beschäftigten Chef-Wissenschaftler gehalten habe. Wenn Starmer glaube, besser Bescheid zu wissen als diese Fachleute, könne er das nicht ändern, sagte er spitz. Laut Raab ist die Regierung seit dem Ausbruch der Pandemie „die richtigen Schritte zur richtigen Zeit“ gegangen. Als Beleg diente ihm die Feststellung, dass der Höhepunkt der Pandemie im Königreich nunmehr erreicht und der staatliche Gesundheitsdienst nicht überlastet sei.

Dies war auch die Verteidigungslinie von Gesundheitsminister Matt Hancock, der gleich nach den „Prime Minister’s Questions“ von den Abgeordneten ins Verhör genommen wurde. Man habe „den Fuß auf dem Gaspedal“, besonders beim Ausbau der Testkapazitäten, versicherte Hancock. Immer wieder wunderten sich Abgeordnete, warum Deutschland mit so viel weniger Toten durch die Krise komme. Hancock sagte dazu, er blicke „fortwährend“ auf die deutsche Entwicklung und versuche, daraus zu lernen. Kryptisch blieb seine Bemerkung, dass sich die niedrigen Todeszahlen in Deutschland mit den „Eigenschaften“ derer erklären könnten, die sich zuerst infiziert hätten.

Nicht alle Vorwürfe bezogen sich auf die Maßnahmen zur Infektionseindämmung. Mehrere Abgeordnete beklagten, dass die finanziellen Hilfen für arbeitslos gewordene Bürger und notleidende Betriebe nicht oder zu spät ankämen.