Kirchen senden in TV und Netz : Wir halten aus, Corona ist nicht das Ende

Am vergangenen Sonntag war die Kirche noch offen: Gottesdienst in Freiburg. Bild: dpa

„Niemand ahnte, was wir wirklich aushalten müssen: Wie sehr Corona auf einmal unser Leben bestimmt. Und keiner weiß, wie es weitergeht.“ Mit diesen Worten leitete Pfarrer Nico Szameitat den evangelischen Gottesdienst von St. Ansgar in Oldenburg ein, der am vergangenen Sonntag im ZDF übertragen wurde. Er sprach vor fast leeren Reihen. Anstelle der Gemeinde saßen dort, mit Abstand zum Sitznachbarn, die Mitglieder des Chors. Die Kirchen reagieren auf die staatliche Anweisung, Sozialkontakte aufgrund der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 so weit wie möglich einzuschränken. Die Gottesdienste fallen aus oder finden stark eingeschränkt, wie hier in Oldenburg, statt. Dabei suchen viele Gläubige gerade jetzt Halt in der Gemeinde. „Wir halten aus – Corona ist nicht die ganze Welt“, predigte Pfarrer Szameitat.

Um die Menschen beim Ausharren in der Isolation zu erreichen, wollen die katholische und die evangelische Kirche ihre Gottesdienste weiter im Fernsehen übertragen. „Wir bleiben auf Sendung“, sagte Pfarrerin Simone Hahn, die evangelische Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste, dem Evangelischen Pressedienst. Die kommenden Gottesdienste seien jedoch nicht öffentlich, so die ZDF-Sprecherin Magda Huthmann. In Zusammenarbeit mit den Kirchen werde man die Übertragungen unter den veränderten Bedingungen aufrechterhalten. Zudem würden die kommenden Übertragungen nur noch in je einer katholischen und einer evangelischen Kirche gedreht, um die Wege der Mitarbeiter möglichst kurz zu halten. Die Einschaltquoten der Gottesdienste sprechen für eine erhöhte Nachfrage. Rund eine Million Zuschauer sahen zuletzt zu. Das seien etwa 270.000 mehr als im Schnitt, sagte Markus Bräuer, der Medienbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er betont, die Fernseh- und Radioübertragungen von Gottesdiensten seien gerade jetzt wichtig. Viele Gemeinden weiten das Rundfunk- und Online-Angebot sowie die Kontaktmöglichkeiten per Telefon und E-Mail aus.

Um Kirche ohne Ansteckungsgefahr für zu Hause anbieten zu können, setzen die Gemeinden aufs Internet. Wöchentliche Gottesdienste werden, teils live, als Video oder Text zum Nachlesen auf den Internetseiten der Kirchen bereitgestellt. Die meisten Bistümer führen auf ihren Websites eine Übersicht des derzeitigen Online-Angebots. Das Bistum Fulda veröffentlicht beispielsweise täglich Gottesdienste und Abendimpulse über Youtube sowie auf seiner Internetseite.

Wer eines dieser Videos gemeinsam mit anderen Gläubigen sehen will, ohne die angeordnete soziale Distanz zu missachten, kann dies über Facebook tun. Durch die Funktion „Watch Party“ können Facebook-Nutzer andere einladen, gleichzeitig mit ihnen Videos zu schauen und so Gottesdienst zu halten. Man kann sich nebenher über einen Chat austauschen.

Eine weitere interaktive Möglichkeit, an einem Gottesdienst im Netz teilzuhaben, ist sublan.tv. Durch das Pilotprojekt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau können die Nutzer Anliegen, Gedanken, Fragen oder Gebete live posten und so Anregungen für den Gottesdienst geben. „Jetzt, wo die gesamte Gemeinde zu Hause bleiben muss, scheint die Kommunikation zum Schlüssel dafür zu werden, ob sich die Gemeinden trotzdem noch als Gemeinschaft erleben“, schreibt das Team von sublan.tv auf der Website. Die nächste interaktive Andacht findet an diesem Sonntag, 22. März, 9.30 Uhr statt. Übertragen wird aus der evangelischen Kirchengemeinde Hungen. Die Deutsche Bischofskonferenz weist auf das Radioprogramm von domradio.de hin. Dieses überträgt täglich Messen aus dem Kölner Dom. Über Twitter finden jeden Tag zwei Andachten statt. Auf den Kanälen „Twaudes“ und „Twomplet“ kommt morgens um sieben Uhr und abends um 21 Uhr eine Gebetsgemeinschaft für eine angeleitete Andacht zusammen. Nutzer können Gebetanliegen per Tweet äußern. Die EKD verweist zudem auf den Hashtag #digitalekirche, unter dem auf den sozialen Medien über weitere Möglichkeiten und Angebote der Gemeinden gesprochen wird. Die kirchliche Seelsorge ist weiterhin telefonisch unter den Rufnummern 08 00-1 11 01 11 und 08 00-1 11 02 22 rund um die Uhr kostenfrei oder online über internetseelsorge.de zu erreichen.

Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt am kommenden Sonntag von 10.15 Uhr an aus der Münchner Markuskirche einen nichtöffentlichen Gottesdienst. Dieser kann auch über die Mediathek des BR und dessen Youtube-Kanal angesehen werden. Der nächste ZDF-Gottesdienst wird am Sonntag ab 9.30 Uhr aus der katholischen Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim übertragen. Er ist auch auf den ZDF-Kanälen bei Twitter, Facebook und Youtube zu sehen. Die Gottesdienste sind nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Gemeinde bietet nach der Messe bis 15 Uhr einen Telefondienst an. „Bei aller Angst und Verunsicherung soll der Gottesdienst eine zuversichtlich stimmende Feier werden“, sagte der Gemeindepfarrer Heinz Förg.