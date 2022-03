In Köln : Inzidenz steigt stark nach Karneval

Der Wagen „Urlaubszeit“ thematisierte am Rosenmontag den Weltraumtourismus der Milliardäre – auf der Erde steckten sich in Köln unterdessen viele Menschen an. Bild: dpa

Nach Karneval ist die Zahl der bekannt gewordenen Corona-Neuinfektionen in Köln stark gestiegen. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts lag die Corona-Inzidenz in der größten nordrhein-westfälischen Stadt am Montag bei 2333, während der Wert landesweit bei 1133 und bundesweit bei 1259 lag. Besonders häufig steckten sich in Köln in den vergangenen sieben Tagen Personen zwischen 20 und 29 Jahren mit dem Virus an – hier liegt die Inzidenz bei mehr als 5000. Der ausgeprägte Anstieg in dieser Altersklasse könne auf Ansteckungen im „Zusammenhang mit Karneval“ hindeuten, hieß es von der Stadt.

Der Zusammenhang sei jedoch wegen der erheblich zurückgefahrenen Kontaktnachverfolgung nicht sicher nachweisbar. Zudem habe es rund um Karneval ein höheres Testaufkommen in Köln gegeben. Viele Personen hätten einen Abstrich nehmen lassen, um die Vorgaben für das Feiern in Gaststätten zu erfüllen. Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag hätten sich täglich mehr als 100.000 Personen testen lassen. In Köln galt für den Karneval im öffentlichen Raum die Regel 2-G-plus. Genesene oder zweifach Geimpfte brauchten also einen aktuellen negativen Test oder den Nachweis über eine Booster-Impfung. In Kneipen mussten alle Gäste einen aktuellen Test vorweisen.

Michael Hallek, Direktor der ­Klinik I für Innere Medizin an der Kölner Universitätsklinik, sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ dagegen, der Zusammenhang zwischen Kar­neval und Corona-Neuinfektionen erscheine absolut eindeutig. „Um das zu verstehen, muss man kein Wissenschaftler sein.“ Der Karnevalseffekt, der zu erwarten gewesen sei, mache ihm für den weiteren Verlauf der Pandemie aber keine großen Sorgen. Wer den Karneval gefeiert habe, ­solle jedoch unbedingt daran denken, ein paar Tage mit Besuchen bei älteren und vorerkrankten Freunden und Angehörigen zu warten und sich testen zu lassen.