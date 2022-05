Jetzt 566,8 : Corona-Inzidenz geht weiter zurück – Gauck positiv getestet

Bekannt als „Otoniel“ : Kolumbien liefert meistgesuchten Drogenboss an USA aus

Auch in seinem Heimatland werden ihm viele Verbrechen vorgeworfen, doch zunächst muss sich der als Otoniel bekannte Kartellführer nun in New York verantworten. Er war vor einigen Monaten im Dschungel gefasst worden.