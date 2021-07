RKI-Zahlen : Inzidenz steigt auf 15,0 – ihre künftige Bedeutung ist umstritten

2768 Corona-Neuinfektionen sind wieder deutlich mehr als in der Vorwoche. Für RKI-Chef Wieler ist die vierte Welle schon da. Er will an der Inzidenz als zentraler Größe festhalten. Doch die Länder sind dazu offenbar nicht bereit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus steigt seit drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von diesem Mittwochmorgen liegt sie nun bundesweit bei 15,0. Am Vortag betrug der Wert 14,5, beim jüngsten Tiefststand vom 6. Juli waren es 4,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2768 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2203 Ansteckungen gelegen.

21 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 91.586.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.761.169 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.649.100 an.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben voraussichtlich weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Inzidenz weiter zentral? RKI-Chef stößt auf Widerspruch

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sprach sich nun RKI-Chef Lothar Wieler weiterhin für die Inzidenz als „Leitindikator“ aus. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete, präsentierte Wieler bei einer Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Chefs der Staatskanzleien der Länder am Montag ein Papier, in dem er dafür plädierte, an der Inzidenz festzuhalten.

Damit widerspricht Wieler Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der vor einigen Wochen erklärt hatte, dass der Inzidenzwert an Aussagekraft verliere. Wieler warnte demnach auch, dass „die vierte Welle“ begonnen habe.

Nach Informationen der Zeitung waren die Ländervertreter mit Wielers Festhalten an der Niedrig-Inzidenz-Strategie überwiegend nicht einverstanden. Teilnehmer sprachen sich dagegen aus, die Inzidenz weiter als wichtigsten Maßstab für Maßnahmen zu betrachten.

Mehr zum Thema 1/ 38:00

Für den 10. August ist eine Videokonferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesetzt. Berate wird über die künftige Strategie in der Pandemie. Zuletzt waren Debatten um mehr Freiheiten für Geimpfte sowie neue Richtwerte zur Einschätzung der pandemischen Lage aufgekommen.