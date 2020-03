Aktualisiert am

Klinik-Kollaps in Italien : Hoffen auf Hilfe aus China, Kuba und Venezuela

Menschen in Italien singen und spielen Musik während eines Flashmobs gegen Einsamkeit, die durch die Isolierung angesichts des Coronavirus-Ausbruchs verursacht wurde. Bild: dpa

Allein am Sonntag starben in Italien 368 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion. Jetzt sollen Messehallen zu Krankenhäusern werden – mit medizinischem Personal aus dem Ursprungsland des Virus. Und aus zwei der ärmsten Staaten Amerikas.