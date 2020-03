Würzburger Pflegeheim : Bemühungen um Aufklärung nach neun Corona-Toten

Eines der Szenarien, vor denen die Bayerische Staatsregierung am meisten Angst hatte, ist eingetreten: Wie am Freitagabend bekannt wurde, sind in einem Würzburger Pflegeheim nach Infektionen mit dem Coronavirus bislang neun Personen gestorben. Von den 160 Bewohnern liegen nach Angaben des Landesamts für Gesundheit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in der Klinik. Weitere zehn seien positiv auf das Virus getestet und würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Diese befänden sich in Quarantäne zu Hause.

Unterschiedliche Darstellungen gibt es zum möglichen Einfallstor für das Virus. Annette Noffz, die Direktorin der Stiftung Bürgerspital, die das Heim trägt, sagte, man könne den Ursprung nicht mehr ausmachen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach hingegen im ZDF von Hinweisen, dass das Virus durch einen Pfleger ins Heim getragen worden sein könnte. Klar ist, dass vor zwei Wochen ein Bewohner mit grippeähnlichen Symptomen in eine Würzburger Klinik gebracht und dort positiv getestet wurde.

Das Universitätsklinikum Würzburg hat derweil das Pflegeheim in Schutz genommen. „Die Infektionswelle hat die Altenpflegeeinrichtung getroffen, als Covid-19 in Deutschland noch eine Rarität war.“ Alle hygienisch notwendigen Maßnahmen würden ergriffen – „aber natürlich ist der Kampf der Ärzte und des Pflegepersonals gegen die Krankheit in einem Pflegeheim noch weitaus schwieriger als in den rund um die Uhr mit ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal für Infektionskrankheiten ausgestatteten Kliniken“. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte Bund und Länder auf, Bewohner und Personal in Pflegeheimen besser zu schützen. Würzburg müsse ein „Weckruf“ sein.