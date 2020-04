Italienische Krankenschwester : Sie hat das Lachen nicht verlernt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der Geruchs- und Geschmackssinn seien noch nicht zurückgekehrt, berichtet sie. „Die Quarantäne ist eine Last. Ich habe viel gelesen. Und alle Schränke umgeräumt.“ Einen ersten negativen Test hat sie schon erfolgreich absolviert. Erst nach zwei aufeinanderfolgenden Tests mit negativem Ergebnis gilt die Covid-19-Erkrankung als vollständig ausgeheilt. „Ich kann es kaum erwarten, wieder zur Arbeit zu gehen“, sagt sie. Dass sie nicht als Siegerin einer Koch-Show im Fernsehen berühmt wurde, sondern durch ein Foto, findet die Krankenschwester inzwischen in Ordnung: „Vor der Epidemie hatten die Leute keine hohe Meinung vom medizinischen Personal, von Ärzten und Pflegern, von allen Mitarbeitern in Kliniken. Nach der Geschichte mit dem Coronavirus hat das Land verstanden, wie wichtig wir sind. Nun bin ich zum Symbol geworden. Wenn es das gebraucht hat, dann soll es so sein. Schließlich wird nicht jeder berühmt.“

Am Freitag titelte die Zeitung „La Repubblica“, unter den Porträts von drei Ärzten und Pflegern mit Schutzanzug, Atemschutz und Brille: „Die neuen Helden.“ Darunter stand: „Wenn wir gewinnen, dann haben wir es ihnen zu verdanken. Zehntausend haben sich angesteckt. Ohne Schutzanzüge haben sie sich geopfert, um tausende Menschen zu retten.“