Coronavirus in Deutschland : Verdopplung der Infizierten verlangsamt sich

Mitarbeiterinnen in einem Supermarkt in Dresden füllen am Mittwochmorgen die Regale wieder auf. Bild: dpa

Mindestens 69.295 Menschen sind in Deutschland nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das geht aus der Auswertung des Johns Hopkins Instituts vom Mittwochmittag hervor. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) geht derzeit von insgesamt 67.466 Infektionsfällen aus. Besonders hohe Zahlen haben demzufolge Nordrhein-Westfalen mit mindestens 14.351 Fällen und 134 Toten und Bayern mit 16.497 nachgewiesenen Fällen und 226 Toten. Etwa 13.500 Menschen sollen bereits wieder genesen sein. (Warum die Zahlen von Johns Hopkins Institut und RKI auseinander gehen, hat unsere Wissenschaftsredakteurin Sibylle Anderl erklärt.)

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnen laut RKI Hamburg und Bayern mit einem Wert von jeweils 126 die meisten Infektionen. Dahinter folgt Baden-Württemberg (121). Die wenigsten registrierten Infektionen pro 100.000 Einwohner hat Mecklenburg-Vorpommern mit 25. Für ganz Deutschland liegt der Wert bei 81,7. Experten rechnen allerdings für das ganze Land mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Bundesweit mehr als 750 Todesfälle

Mindestens 775 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Johns-Hopkins-Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Darunter waren zwei Touristen während einer Reise in Ägypten und ein 67 Jahre alter Tourist auf Zypern. Auf der griechischen Insel Kreta starb ein 42 Jahre alter Deutscher.

Bislang liegt das Durchschnittsalter der Infizierten laut RKI bei 47 Jahren. Bei den Todesfällen lag das Durchschnittsalter am Dienstag bei 80 Jahren. Mehr als 500 Verstorbene waren 70 Jahre oder älter. Lediglich etwas mehr als 30 Tote waren jünger als 60 Jahre. Die jüngste bislang Verstorbene in Deutschland sei 28 Jahre alt gewesen.

Eine nicht unwesentliche Aussagekraft, wie die Maßnahmen funktionieren, hat die Frist, in der sich die Infiziertenzahl verdoppelt. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ liegt die Zeit, in der sich die Infizierten-Zahlen verdoppeln, in NRW bei 10,2 (Vortag: 9) Tagen, in Bayern bei 6,2 (Vortag: 5). Den größten Verlangsamungseffekt hat den Zahlen zufolge inzwischen Berlin mit 12,1 (Vortag: 9) Tagen. Für ganz Deutschland lag die Verdopplungsrate demnach am Mittwochvormittag bei 7,1 Tagen. Auch diese Daten sind aufgrund der zu erwartenden hohen Dunkelziffer allerdings nicht hundertprozentig aussagekräftig. Derzeit werden laut Robert-Koch-Institut pro Woche etwa 350.000 Menschen in Deutschland getestet. Mehr sei im Moment mit herkömmlichen Tests nicht möglich.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte diese Zahl, also die Verlangsamung der Verdoppelung, zum Maßstab gemacht für mögliche Lockerungen der Maßnahmen. Nach den Worten ihres Kanzleramtschefs Helge Braun (CDU) haben sich die Zahlen bundesweit zunächst noch nach drei Tagen verdoppelt. Das Ziel müsse jedoch sein, dass sich die Infizierten-Zahlen erst nach „10, 12 oder 14 Tagen“ verdoppeln. Dann sei voraussichtlich ein Punkt erreicht, an dem das Gesundheitssystem nicht überfordert wird.

Laut dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothaer Wieler, liege die Sterberate im Moment bei 0,8 Prozent. „Die Meldungen haben aber einen Zeitverzug. Die Menschen sterben erst nach einem gewissen Krankheitsverlauf“, erläuterte er am Dienstag. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Sterberate aufgrund der mehr werdenden Fälle in Pflege- und Altenheimen ansteigen wird. Die aus den erfassten Fällen errechnete Sterberate liegt in Deutschland bisher deutlich niedriger als in der Europäischen Union insgesamt mit etwa 7,6 Prozent.

An diesem Mittwoch berät Merkel abermals mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Corona-Krise. Dabei dürfte es auch um die Effizienz der bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen gehen sowie um eine Bewertung der Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland.

Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Viele Länder hatten die Kontaktbeschränkungen allerdings ohnehin schon bis zum 20. April beschlossen – an diesem Tag enden häufig die Osterferien.